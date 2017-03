Google komt dit jaar met Pixel 2-smartphone

Google wil later dit jaar een opvolger van zijn premium-smartphone lanceren.

Dat zegt Google-manager Rick Osterloh in een interview. "Je kunt er op rekenen dat we dit jaar een opvolger van de Pixel introduceren, maar ik zeg nog niet precies wanneer." Wel zegt Osterloh dat de Pixel 'premium blijft', hoewel hij niets over de specs losliet.

De Google Pixel is een high-end smartphone met een fors prijskaartje. Er zijn twee versies van de Google-telefoon: de reguliere Pixel met een 5-inch scherm en de Pixel XL met een 5,5-inch display en een hoge QHD-resolutie. De modellen kosten respectievelijk 759 en 899 euro in Duitsland. Het toestel is officieel nog niet in Nederland te koop.

Google vertelde deze week ook dat het geen eigen Pixel-laptops meer op de markt zal brengen. Volgens Osterloh hoeven we niet veel andere hardware-producten te verwachten van Google dit jaar.

Abonneer je op ons kanaal