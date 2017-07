Google lanceert persoonlijke nieuwsfeed

In de officiële Google-app komt een gepersonaliseerde stroom aan nieuwsberichten, aangepast aan jouw interesses en voorkeuren.

Google gaat zich mengen in de nieuwsselectie van gebruikers, waardoor ze zich nog meer in een eigen filterbubbel zouden gaan bevinden. De nieuwe persoonlijke nieuwsfeed wordt eerst in de VS uitgerold en daarna naar andere landen. De veranderingen worden 'binnen enkele weken' in Nederland doorgevoerd, zo zegt een woordvoerder.

De nieuwsfeed wordt samengesteld op basis van je zoekopdrachten en interesses. Als je bijvoorbeeld zoekt naar de serie Stranger Things, dan verschijnt er een knop waarmee je je kunt abonneren op het onderwerp 'Amerikaanse series'. Op die manier kun je jouw eigen profiel samenstellen.

Als je de Google-app opent verschijnt de nieuwsfeed onder de zoekbalk, samen met bijvoorbeeld video's, sportuitslagen en het weer. Als je iets niet interessant vindt kun je dat ook aangeven. "Hoe meer je Google gebruikt hoe beter jouw feed wordt", schrijft Google. Uiteindelijk moet de nieuwsfeed ook in andere Google-producten worden geïntegreerd, bijvoorbeeld in de Chrome-browser.

Waardevolle data verzameld

Op dit moment worden er nog geen advertenties in de nieuwsfeed geplaatst, zo meldt Google. Maar Google verdient logischerwijs wel op een andere manier aan dit product: met data. Door jouw interesses aan te geven weet Google meer over je, en kan dan meer geld voor advertenties vragen.

Dat zit zo: als je aangeeft dat je van restaurants en lekker eten houdt, dan weet Google dat je waarschijnlijk geïnteresseerd bent in een advertentie van een nieuw restaurant bij jou in de buurt. Google vraagt dan aan het restaurant een hogere prijs om aan jou de advertentie te laten zien.