Google: maak instant-apps van Android-apps

Google roept ontwikkelaars op om hun apps 'Instant' te maken, zodat je apps meteen kan gebruiken zonder te wachten op het hele installatieproces.

Je smartphone staat waarschijnlijk vol met apps die je ooit downloadde en installeerde omdat je ze even wilden proberen. Op Android zal dat met de tijd steeds minder nodig zijn. Google heeft namelijk alle ontwikkelaars opgeroepen om hun bestaande apps om te zetten naar Instant Apps.

Instant Apps zijn apps die in de cloud staan en zonder installatie op een smartphone meteen te gebruiken zijn. Google introduceerde het concept vorig jaar. Tijdens de ontwikkelaarsbijeenkomst Google I/O vorige week demonstreerde Google onder andere Instant Apps van Vimeo, Periscope en The New York Times voor het maken van kruiswoordpuzzels. Nu roept Google alle ontwikkelaars op om hun apps Instant te maken. De ontwikkelaars hoeven overigens niet hun bestaande app opnieuw te programmeren. Het blijft dezelfde app.

Als gebruiker kan je gewoon op een link klikken op sites, in berichtjes en andere sociale media om meteen met de gelinkte app aan de slag te gaan. Dat maakt het uitproberen van nieuwe apps een stuk laagdrempeliger. Het vereist echter wel een moderne Android-smartphone vanaf versie 6.0.

Merijn legde vorig jaar uit wat Instant Apps zijn en hoe ze werken:

