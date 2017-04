Google Maps toont nu ook op iOS tijdlijn met locaties

Ook iOS-gebruikers van Google Maps zien voortaan in een tijdlijnfunctie waar ze allemaal zijn geweest.

Android-gebruikers van Google Maps kunnen al sinds 2015 via de Timeline-feature zien waar ze zoal zijn geweest. Het is een populaire, handige feature. Zo kan je terug kijken of je op dinsdag of woensdag naar de fietsenmaker bent geweest, wat de naam is van dat restaurant waar je vorig maand met de familie bent geweest en waar dat mooie plekje in het bos in Duitsland vorig jaar ook alweer was.

Vanaf nu ondersteunt de iOS-versie van Google Maps ook Timeline. Je moet wel de locatievoorzieningen voor Google Maps aan hebben staan. Vervolgens houdt de app bij waar je overal met je iPhone of iPad heen gaat.

Je kunt overigens al die data per dag, of voor een paar dagen of zelfs de hele geschiedenis gewoon wissen. De data is bovendien aan te passen, met informatie van de locatie, maar ook met wat je aan het doen was, van paardrijden tot het vangen van Pokémons.