'Google-oprichter Sergey Brin werkt aan zeppelin-achtig luchtschip'

Het enorme luchtschip lijkt op een zeppelin en wordt gebouwd in een onderzoekscentrum van NASA.

Nu de ene Google-oprichter werkt aan een vliegende auto, kan de ander niet achterblijven. Sergey Brin bouwt alleen geen auto, maar een groot luchtschip. Dat schrijft Bloomberg op basis van vier anonieme bronnen. Het is niet duidelijk of Brin het als hobby ziet of dat het bedoeld is als bedrijfsproject. Het enige wat Brin er in een mail over wou zeggen, is dat hij er niets over wilde zeggen.

Sergey Brin zou al jaren gefascineerd zijn door luchtschepen. Drie jaar geleden besloot hij er zelf één te bouwen. Dat gebeurt in een hangar op het Ames-complex, waar Googles afdeling Planetary Ventures een paar jaar geleden de grootste hangars kocht. Alan Weston, een voormalig NASA-directeur, zou het project leiden. Waar er precies aan gewerkt wordt, blijft voorlopig geheim.

Eerder dit jaar ging al een gerucht dat Larry Page, medeoprichter van Google, achter de schermen aan een vliegende auto werkt. Daarvoor zou hij van zijn eigen geld 100 miljoen dollar investeren. Net als Brins project gaat het hier om een 'jongensdroom'. Hij is niet de enige die werkt aan een vliegende auto. Bedrijven als Volocopter en Aeromobil zijn ook bezig met het ontwikkelen van consumentenvliegtuigen.

Een andere startup van Larry Page, genaamd Kitty Hawk, presenteerde eerder deze week een ultralicht luchtvaartuig, een soort drone waar de bestuurder op zit. Intussen maakt Uber ook werk van zijn plan om een dienst met vliegende taxi's op te zetten.