Google presenteert Pixel 2-telefoons, speakers en laptop

Google heeft twee Pixel 2-smartphones, de Pixelbook-laptop en twee slimme Home-speakers aangekondigd. Ze komen nog niet in Nederland op de markt.

Een jaar geleden presenteerde Google zijn eerste twee eigen smartphones, de Pixel en Pixel XL. Vanavond heeft het bedrijf twee nieuwe toestellen onthuld: de Pixel 2 en Pixel 2 XL. Beide toestellen zijn volledig ontworpen door Google en worden altijd direct voorzien van de nieuwste Android-versie.



Intern lijken de Pixel 2 en 2 XL redelijk op elkaar: beide toestellen hebben een Snapdragon 835-chip en 4GB werkgeheugen. De Pixel 2 heeft net als zijn voorganger een 4 inch full hd oled-scherm. De Pixel 2 XL steelt echter de show met zijn 6 inch qhd-oled-scherm met dunne schermranden. Daarmee is de Pixel 2 XL Google’s antwoord op high-end toestellen als de Samsung Galaxy S8 en de iPhone X. Dankzij de dunne randen is de Pixel 2 XL nauwelijks groter dan de Pixel 2.

Geen koptelefoonaansluiting

Waar Google vorig jaar nog een punt maakte van de aanwezigheid van een koptelefoonaansluiting in zijn Pixel, in tegenstelling tot de toen net gepresenteerde iPhone 7, hebben ook de nieuwe Pixel-toestellen geen koptelefoonaansluiting meer. De toestellen hebben enkel een usb-c-poort.



De Pixel 2 verschijnt in blauw, zwart en wit en kost in Europese landen 799 euro. De Pixel 2 XL is er in zwart en zwart-wit en kost 939 euro. In Nederland verschijnen de toestellen vooralsnog niet.

Google Pixelbook

Naast de nieuwe smartphones heeft Google ook een premium Chromebook aangekondigd. Net als de Chromebook Pixel van een aantal jaar geleden is de nieuwe Pixelbook een metalen, stak ontworpen en snelle Chromebook.

De Pixelbook is een hybride laptop, waardoor het toetsenbord compleet achter het 12,3 inch scherm gevouwen kan worden om als tablet te gebruiken. De Pixelbook draait op een Intel Core i5- of i7-chip, en biedt keuze uit 8 of 16 GB werkgeheugen. Ook is er keuze uit 128, 256 of 512 GB opslagruimte. De Pixelbook komt in de VS op de markt vanaf 999 dollar, met een losse drukgevoelige stylus voor 99 dollar. De Pixelbook komt ook nog niet naar Nederland.

Nieuwe Home-speakers

Ook heeft Google twee nieuwe slimme speakers in zijn Home-lijn gepresenteerd, een klein en een groot model. De Home Mini is zoals de naam al verraadt een kleinere versie van de Google Home-speaker. Net als zijn grote broer wordt de Home Mini bediend met spraakcommando’s via Google Assistant.

Zo kan gevraagd worden muziek te draaien, series naar een Chromecast te streamen of kunnen bijvoorbeeld recepten worden opgevraagd. De Home Mini kan draadloos met Chromecast-speakers worden gekoppeld, en verschijnt in de kleuren roze, lichtgrijs en donkergrijs. In de VS kost de Home Mini 49 dollar. In Nederland is de slimme speaker vooralsnog niet te koop.

De Google Home Max is een grote speaker, gebouwd om kamervullend harde muziek op te luisteren. De speaker is voorzien van twee woofers, twee tweeters en een systeem dat de kamer kan scannen. Zo wordt het geluid geoptimaliseerd aan de hand van de ruimte. Ook is er een speciale microfoon die de stem van de gebruiker boven muziek uit kan horen. De speaker komt nog alleen in de VS uit, in licht- en donkergrijs, voor 399 dollar.

Daarnaast krijgt Google Home per direct de nieuwe functie Voice Match. Met toestemming van de gebruiker maakt de slimme speaker een model van het stemgeluid van de gebruiker. Zo kan de speaker de stem van verschillende gebruikers herkennen en onderscheiden. Vraagt persoon 1 naar zijn agenda, zorgt Voice Match ervoor dat persoon 1 zijn kalender te horen krijgt, en niet die van een ander gezinslid.

Bekijk ook onze test van de eerste Google Home-speaker:



Vertaal-oordoppen en draagbare camera

Google onthulde ook een kleine, draagbare camera, die automatisch foto's maakt die het met kunstmatige intelligentie analyseert. De Clips-camera maakt tot vijftien foto's van 12 megapixel per seconde en kost in de VS 249 dollar.



Tot slot komt Google met Bluetooth-oordoppen, die met elkaar verbonden zijn met een draadje. De Pixel Buds kunnen live spraak vertalen via Google Translate en hebben een accuduur van 5 uur. De Pixel Buds kosten 179 euro.