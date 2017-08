Google zal zich aan EU-eisen tegen machtsmisbruik houden

Google gaat aanpassingen doen aan zijn zoeksystemen om te voorkomen dat de eigen dienst Google Shopping wordt voorgetrokken.

Het bedrijf moet dit van de Europese Commissie, die het techbedrijf een boete oplegde van 2,4 miljard euro vanwege machtsmisbruik. Hoe Google aan de eisen van Eurocommissaris Vestager (Mededinging) denkt te voldoen, blijft nog even onduidelijk.

Gisteren was de deadline voor een voorstel van Google, maar het bedrijf hoeft van de Commissie pas op 28 september te stoppen met de praktijken. Google plaatste de resultaten van de eigen dienst bovenaan de andere zoekresultaten waardoor andere aanbieders werden benadeeld, oordeelde de Commissie.

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat er plannen zijn ingeleverd bij de Commissie, maar meer dan dat wil Google er op dit moment niet over kwijt.

Hoge boete

De Europese Commissie zal kijken of de plannen van Google voldoende zijn. Als Google na de deadline van 28 september niet gehoorzaamd, kan dat een flinke boete opleveren. Die kunnen oplopen tot 5 procent van de dagomzet van moederbedrijf Alphabet. Dat komt neer op 12,3 miljoen dollar per dag, gebaseerd op de jaaromzet van Alphabet van 90,3 miljard in 2016.

De lobbygroep die de zaak tegen Google aanspande, wil dat Vestager het voorstel van het bedrijf publiceert, zodat iedereen kan kijken wat de plannen zijn, schrijft Reuters.

Google ligt voor nog twee beschuldigingen van machtsmisbruik onder vuur in Brussel: Android en de belangrijke advertentietak van het bedrijf.

Beschuldiging #2: Android

Verstager beschuldigde Google in april opnieuw van machtsmisbruik: deze keer met Android. De internetgigant zou zijn dominante positie misbruiken door fabrikanten te dwingen een set Google-apps, zoals, Chrome en Zoeken, met hun apparaten mee te leveren. Als zij dat niet doen, krijgen ze geen toegang tot de app-winkel Google Play. Dat maakt een mobiel apparaat voor de gemiddelde consument onbruikbaar.

Beschuldiging #3: Advertenties

Bij de derde beschuldiging richtte Verstager zich op de lucratieve advertentie-business van het bedrijf. Het gaat specifiek om AdSense, een dienst van Google waarmee website-eigenaren advertenties van derden op hun site kunnen draaien. In de standaard AdSense-contracten heeft Google clausules opgenomen die de mededingingswet overtreden, stelt de Commissie. Google zou bedrijven onder andere verplichten geen advertenties te tonen van concurrerende diensten.