GPS-tracker succesvol in strijd tegen fietsendieven

Is een chip met GPS de oplossing tegen fietsendiefstal? Fabrikanten denken van wel.

"Van de 6000 e-bikes met GPS-tracker, is er dit jaar nog geen enkele gestolen." Dat zegt een woordvoerder van Sparta, één van de grootste aanbieders op het gebied van e-bikes. "De e-bike is populair onder het dievengilde. Normaal gesproken wordt zo'n 20 procent van de e-bikes binnen een paar maanden gestolen. Maar door het inbouwen van een GPS-tracker wisten we dat percentage terug te dringen naar nul."

Ontmoedigen met sticker

De zogeheten 'smart e-bikes' zijn te herkennen aan een gele sticker op de stang met de tekst 'GPS Connected. "Zo hopen we de dieven te ontmoedigen om de fiets te stelen."

Zo werkt de GPS-tracker van Sparta Een zogeheten 'smartbike' is te herkennen aan de gele sticker

Achterop de fiets, vlakbij de accu zitten een gps-apparaat en bewegingssensor ingebouwd op een soort simkaart met chip.

Die chip stuurt locatiegegevens naar een app op je telefoon op het moment dat er aan je fiets gerommeld wordt, of als deze op hoge snelheid (in een busje) verplaatst wordt.

Waar de chip precies zit, wil de woordvoerder niet zeggen. "We willen het ze niet te makkelijk maken."

Het kost 100 euro om dit op een fiets te installeren. Daarnaast betaal je 2,95 per maand aan datakosten.

En gewone fietsen?

Het monteren van een GPS-tracker op e-bikes lijkt dus goed te werken tegen diefstal. Zou het ook helpen tegen diefstal van gewone fietsen? "Op dit moment biedt Sparta de chip alleen aan op e-bikes. Het is nu nog relatief duur om het ook op gewone fietsen toe te passen, maar we gaan er in de toekomst wel mee aan de slag."

Het fietsenmerk Van Moof heeft al wel gewone fietsen met GPS-tracker. Een Van Moof-fiets mét tracker is 150 euro duurder dan zonder.

Bikehunters

De techniek werkt nagenoeg hetzelfde, maar het Nederlandse bedrijf gaat nog een stuk verder in de strijd tegen fietsendiefstal. "Als je fiets gestolen wordt, kun je dat aan ons melden via een app. Op dat moment komen onze 'bikehunters' in actie. Zij gaan met behulp van de GPS-coördinaten op zoek naar de locatie. Desnoods volgen we de fiets tot over de hele wereld."

Hun grondige aanpak werpt zijn vruchten af. Van de 62 fietsen die gestolen werden, zijn er 43 teruggevonden. "Van de overige fietsen was de locatie in te gevaarlijke gebieden. De eigenaren van die fietsen hebben een vervangend model gekregen."

'Dieven vinden er wel iets op'

Ondanks de goede resultaten is de Fietsersbond minder enthousiast over de gps-chip als middel om fietsendiefstal tegen te gaan. "Het is maar de vraag of dit het Ei van Columbus is. Handige dieven zullen er wel iets op vinden, door bijvoorbeeld de chip uit de fiets te verwijderen", zegt een woordvoerder.

Volgens fabrikant Sparta is dat echter nog niet zo makkelijk. "Als ze het proberen, is er een grote kans dat de hele fiets zodanig beschadigd raakt, dat hij onbruikbaar wordt."