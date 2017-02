GroenLinks-lid lanceert de game SuperKlaver

Een lid van GroenLinks maakte deze game voor de verkiezingscampagne: SuperKlaver.

In het Super Mario-achtige spel moet Klaver vier kolencentrales proberen te sluiten. Onderweg komt hij Geert Wilders tegen. Spring je op Wilders, dan verdwijnt hij. Maar niet voordat hij roept: "Doe eens normaal man". Wilders kan jou ook uitschakelen.

Sluit je alle kolencentrales, dan kom je uiteindelijk bij het eindpunt: het torentje. Onderweg kun je geld verzamelen dat je als premier weer uit zou kunnen geven, aan een groene economie bijvoorbeeld. Het spel heeft maar één level, dus het grote uitgeven komt er helaas niet van.

Gemaakt in vrije tijd

"Eerlijk gezegd heb ik het spelletje in mijn vrije tijd in elkaar geflanst," zegt de 26-jarige Arthur Dingemans lachend. Hij is vrijwilliger bij GroenLinks, en heeft het spel buiten het campagneteam om gemaakt. Dingemans is een beetje overvallen door de aandacht die zijn zelfbedachte game nu al trekt. SuperKlaver staat pas een paar uur online.

Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat het spelletje echt niet uit de koker van het campagneteam komt. Wat ze ervan vinden? "Het is grappig en past goed bij de toon van het internet. Wij geloven erg in grassroots campagnevoeren. Bij de campagne van Bernie Sanders zag je ook veel van dit soort initiatieven."

Wilders

Dingemans, die developer is bij politiek discussieplatform Argu, maakte vroeger nog weleens computerspelletjes. Maar een politiek spelletje maakte hij nog niet eerder. De keuze voor tegenstander Wilders was vrij willekeurig, zegt hij. "Als ik meer tijd had gehad hadden er meer politici in gezeten." Al vindt hij wel dat klimaatverandering een belangrijker thema is dan de islam. Dingemans overweegt het spel verder uit te breiden, met nog meer politici en politieke problemen. “Belastingparadijzen bijvoorbeeld. Maar hoe dat er dan uit gaat zien? Geen idee, ik denk er nu pas over na, haha."

Floppy Candidate

Politieke computerspelletjes zijn niet nieuw. In Amerika werd eerder – door de Washington Post - het spelletje Floppy Candidate gelanceerd, waarbij je als een van de presidentskandidaten ook de hoofdrol speelt in een game die lijkt op het ooit populaire Flappy Bird.

Zowel de campagneteams van Clinton als Trump hadden een app met game-elementen. Wie zich goed inzette voor de campagne kon punten of gouden sterren verzamelen. En zijn ook genoeg particuliere spelletjes. Zo is daar Trump Doom, waarbij je - als Trump - door Clinton ingehuurde aliens moet vermoorden om bij het sprekerspodium te komen.