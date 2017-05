Grootste drijvende zonne-centrale geopend in China

In een voormalige kolenmijnregio in China ligt nu de grootste drijvende zonne-energiecentrale ter wereld.

Nu het oude mijngebied van Huainan grotendeels onder water is gezet blijkt het de ideale plek voor de drijvende zonnepanelen. Het water is tussen de vier en tien meter diep en vormt volgens het bedrijf Sungrow een basis die stabiel genoeg is. Zonne-energie op water heeft daarnaast als groot voordeel dat het koele water op een natuurlijke manier voorkomt dat de panelen oververhit raken.

Het vorige grootste zonnepark werd ook door Sungrow geleverd en lag in dezelfde provincie. Het zal ook niet het laatste project zijn dat Sungrow aflevert in die omgeving. In 2015 werd bekend dat het bedrijf voor 939 miljoen dollar aan zonneprojecten bouwt.

Sungrow heeft het tij mee. Want hoewel China nog altijd een groot vervuiler is - samen met Amerika is het verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot - en in zijn steden vecht tegen smog, aspireert het een leidende rol in de groene transitie.

China stort zich op duurzame energie

China investeert op dit moment het meest in duurzame energie van alle landen. Begin dit jaar startte het al met de bouw van de grootste zonne-energiecentrale op land.

Recent schreef een groep invloedrijke wetenschappers dat China en India hun Parijsbeloften ruimschoots gaan halen als in dit tempo wordt doorgegaan. De VS daarentegen stagneert juist, en ook in Nederland is nog maar de vraag of we die doelen wel gaan halen.



