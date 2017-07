Grootste Ethereum-beurs Zuid-Korea gehackt

Bithumb, de grootste Ethereum-beurs van Zuid-Korea en wereldwijd de vierde grootste cryptovaluta-markt, is gehackt. Accounts van klanten zijn geplunderd.

De hack vond vorige week al plaats, maar er wordt steeds meer bekend over hoe de criminelen hebben ingebroken. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is de huiscomputer van een werknemer van Bithumb gehackt, waardoor de aanvallers informatie van 30.000 klanten in handen kregen.

Bithumb ontkent dat er wachtwoorden zijn gestolen, maar klanten schrijven op het online forum Reddit dat hun accounts plotseling zijn leeggehaald. Eén van de klanten claimt zo'n 6000 dollar te zijn verloren door de hack. Ethereum is populair in Zuid-Korea: bijna 20 procent van de wereldwijde ethereum-overboekingen is betaald met de Koreaanse munteenheid won.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de aanvallers de accounts van de klanten hebben leeggehaald. Het is aannemelijk dat er toch wachtwoorden zijn gestolen, waarmee is ingelogd op de accounts en dat daarna ethereum is overgeboekt naar andere rekeningen.

Grote Bitcoin-roof bij Mt. Gox

De Bithumb-hack is de zoveelste hack bij een cryptocurrencyplatform. De bekendste naam die werd gehackt, is Mt Gox. De Japanse beurs werd begin 2014 slachtoffer van een cyberaanval: criminelen stalen 744.408 bitcoins. Op het moment van de diefstal waren die 320 miljoen euro waard, maar inmiddels al 1,6 miljard euro.

In augustus 2016 werd de Hong Kongse beurs Bitfinex is gehackt. Bij de hack zijn meer dan 120.000 bitcoins met gezamenlijke waarde van 58 miljoen euro buitgemaakt. Dat aantal is nu 265 miljoen euro waard.

Offline opslaan

Experts raden aan om grote geldbedragen in een offline account te bewaren en niet bij een derde partij te stallen. Dit heeft als voordeel dat het veiliger is. Door je cryptocurrencies bij een beurs te bewaren kun je wel sneller handelen. Daarnaast is een online account ook vaak makkelijker in gebruik.

Het is belangrijk om te onthouden dat niet Ethereum of Bitcoin is gehackt, maar de beurzen die deze cryptocurrencies verhandelen. Veel mensen denken namelijk dat zo'n roof te maken heeft met de veiligheid van de digitale valuta, terwijl het met de veiligheid van het (nieuwe) bedrijf in kwestie te maken heeft. Als een bank wordt gehackt denken we ook niet dat een euro niet veilig is

