'Grootste zwarte markt van dark web opgerold'

Alphabay, de grootste zwarte markt van het dark web, is offline gehaald door de politie.

Op de website, die alleen via een speciale browser te bezoeken is, werd onder andere drugs, wapens en neppaspoorten verhandeld. De website was al sinds 6 juli niet meer bereikbaar. Mensen dachten dat de eigenaar van Alphabay ervandoor was gegaan met het geld van de verkopers, maar bronnen zeggen tegen de Wall Street Journal dat de Amerikaanse, Canadese en Thaise politie samen de website hebben opgerold.

Bij de internationale politie-actie zijn er op hetzelfde moment meerdere locaties doorzocht, waaronder een huis in het Canadese Quebec. In Thailand werd een Canadees gearresteerd, die volgens de politie één van de beheerders van Alphabay is. Hij zou later in de Thaise cel zelfmoord hebben gepleegd.

Het is onduidelijk of de Canadees de enige beheerder is van Alphabay. Ook is niet bekend hoe de politie de eigenaar op het spoor is gekomen. Meestal komt dat door een menselijke fout. De eigenaar van Silk Road, een andere populaire zwarte markt die in 2011 is opgerold, werd gearresteerd omdat de politie na wat speurwerk zijn privémailadres op het internet vond.

Bitcoin, Ethereum en Monero

Op Alphabay zou per dag tussen de 600.000 en 800.000 dollar aan goederen worden verhandeld, stelt onderzoeker Nicolas Christin van de universiteit​ Carnegie Mellon tegenover de Amerikaanse krant. De beheerder van de website kreeg een percentage van de inkomsten van verkopers op de website. Er werd betaald met cryptocurrencies als Bitcoin, Ethereum en Monero.

Alphabay, dat alleen via de anonieme browser Tor was te bezoeken, leek op Ebay. Zo kon je feedback op je aankopen achterlaten en communiceren met verkopers, maar ook een geschil starten als je vond dat de kwaliteit van het gekochte product niet in orde was.

Inmiddels zijn veel Alphabay-gebruikers vertrokken naar alternatieven als Dream Market en Hansa. Die laatste neemt geen nieuwe registraties meer aan door de 'overvloed aan Alphabay-vluchtelingen'.

Onlangs werd bekend dat de oprichter van Silk Road, Ross Ulbricht, levenslang blijft vastzitten. Hij heeft zijn beroep verloren.