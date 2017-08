Grote Netflix-storing is opgelost

Veel Netflix-gebruikers konden anderhalf uur geen films en series streamen door een storing. Die zou nu zijn opgelost.

Vooral in Europa werkte de betaalde dienst momenteel niet op veel plekken, bleek uit data van techblog The Next Web. Ook op de site Allestoringen stroomden de klachten binnen van gebruikers waarbij de dienst niet werkte.

De problemen begonnen even na 16.00 uur. Bij sommige gebruikers werkte de dienst helemaal niet, anderen kregen een foutmelding over het land waarin zij zich zouden begeven. Dat zorgde ervoor dat sommige content niet kon worden afgespeeld.

De Netflix-klantenservice meldde kort voor 18:00 uur dat de tijdelijke problemen nu zouden zijn opgelost.