Grote ransomware-aanval in Europese landen

In veel Europese landen zijn bedrijven vrijdag getroffen door ransomware. Onder meer bij Britse ziekenhuizen zijn er daardoor grote problemen.

Ziekenhuizen in meerdere delen van Groot-Brittannië hebben last van computerproblemen als gevolg van de aanval met ransomware. Ze hebben patiënten opgeroepen niet naar het ziekenhuis te komen, tenzij het een noodgeval is. De ransomware, software die bestanden gijzelt, zou de computers hebben platgelegd.

De Britse Nationale Gezondheidsdienst NHS bevestigt de computeraanval en stelt dat het gaat om de malware 'WannaCryptor'​. Minstens zestien zorginstellingen zouden zijn getroffen. Het Britse cybersecurity-centrum zegt de zaak te onderzoeken.

Ook Telefonica getroffen

Ook Spaanse, Italiaanse, Portugese, Russische en Oekraïense bedrijven zijn vandaag het slachtoffer van de nieuwe ransomware geworden, meldden security-experts. Computers zijn daardoor niet meer toegankelijk totdat er losgeld wordt betaald. De hackers maakten gebruik van een beveiligingslek in Windows. Een van de getroffen bedrijven is het Spaanse telecombedrijf Telefonica, meldt persbureau Reuters.



Volgens beveiligingsonderzoeker Jakub Kroustek van AVG Avast is de nieuwe ransomware al 36.000 keer gesignaleerd. De meeste besmettingen zouden in Rusland, Oekraïne en Taiwan zijn. Ook Nederland staat tussen de landen waar 'WannaCryptor' heeft toegeslagen.

Onlangs werden ook computers van de Tweede Kamer besmet met ransomware, waardoor bestanden werden versleuteld.

