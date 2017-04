'Hacker lekt nieuwe seizoen Orange Is The New Black'

Een hacker heeft het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Orange Is The New Black online gezet.

Een hacker heeft alle tien afleveringen van het nieuwe, vijfde seizoen van de Netflix-serie Orange Is The New Black online verspreid. Hij eiste van het productiebedrijf en Netflix een afkoopsom, maar zou die niet hebben gekregen. De nieuwe reeks over een Amerikaanse vrouwengevangenis zou pas op 9 juni op Netflix verschijnen.

Datalek

Netflix bevestigt dat een bedrijf dat bij de productie betrokken was, mogelijk het slachtoffer is geweest van een datalek. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI zou het op dit moment onderzoeken.

De hacker die Netflix chanteert, opereert onder de naam The Dark Overlord, schrijft de Britse krant The Guardian. Hij zou in zijn verzoek om zwijggeld hebben geschreven dat hij ook series van andere productiebedrijven heeft bemachtigd. Ze zouden allemaal van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn.

Februari

De eerste geruchten over het lek dateren uit februari. Destijds liet de hacker aan persbureau AP weten dat hij afzag van zijn voornemen om de series openbaar te maken 'omdat niemand echt iets geeft om films en tv-shows die nog niet zijn uitgebracht'. Het is onduidelijk, schrijft The Guardian, waarom hij daar twee maanden later kennelijk over van gedachten is veranderd.

Hitseries als Orange Is The New Black zijn voor Netflix heel lucratief. Rondom de verschijningsdatum is er steevast een grote piek in het aantal nieuwe abonnees.