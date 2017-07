Handtas als sieraad voor de hand

Een ring om je vinger, een armband om je pols. En dan nu een tas als sieraad om je hand, van het bureau van architect Zaha Hadid.

De handtas heeft een ingebouwd sieraad in zilver, rosé of goud. De helblauwe en rode zijn wat minder opzienbarend. Het model Strae dat je hierboven ziet past als een handschoen over duim en vingers. Mobi is een iets eenvoudigere waar je hand in steekt en verwijst waarschijnlijk naar de wiskundige Mobius-ring. De laatste is een wat hoekiger ontwerp dat zichzelf kruist, genaamd Loop. De clutches waaraan het sieraad bevestigd is zijn van zwart, wit, rood, blauw en zachtrose leer. De prijs is met 2200 dollar niet erg scherp.

Deze outside-the-box-gedachte over hoe een handtas eruit kan zien, is het resultaat van een samenwerking tussen het Zaha Hadid Architects en het luxe Franse lederwarenmark Perrin Paris. De in Engeland gevestigde Iraanse starchitecte is helaas vorig jaar overleden, maar deze handtas laat zien dat haar architectenbureau prima op basis van haar gedachtegoed functioneert.