Heeft de nieuwe Bitcoin-afsplitsing kans van slagen?

Bitcoin is nu in tweeën gesplitst: de originele versie en het nieuwe Bitcoin Cash. Wat is de reden? En wat kunnen de gevolgen zijn/

De Bitcoin-community is al lange tijd verwikkeld in een discussie over veranderingen in de achterliggende technologie: de blockchain. Critici willen de blockchain aanpassen om Bitcoin-transacties sneller te verwerken, maar een grote groep gebruikers wil de Bitcoin behouden zoals hij is. Die twee groepen hadden vorige maand een overeenkomst bereikt. Maar voor veel fanatieke Bitcoin-aanhangers was dat niet genoeg: zij hebben de splitsing, die velen probeerden te voorkomen, toch doorgezet. Dat is nu Bitcoin Cash geworden.

Grotere blokken

Het grote verschil tussen Bitcoin Cash en de normale Bitcoin is de grootte van de betalingsblokken. De originele Bitcoin heeft blokken van 1MB die snel vollopen met opdrachten, waardoor het verwerken van betalingen zo lang duurt. Bij Bitcoin Cash zijn de blokken maar liefst acht keer zo groot, waarmee betalingen veel sneller worden uitgevoerd.



Het voordeel van Bitcoin Cash is dat mensen die al bitcoins hadden, automatisch ook diezelfde munten in Bitcoin Cash hebben. Dat gebeurt echter alleen bij mensen die zelf hun bitcoins beheren of bij een Bitcoin Cash-vriendelijke Bitcoinbeurs zitten. Coinbase, momenteel de grootste Bitcoin-beurs, ondersteunt dit bijvoorbeeld niet.

Experts verwachten echter dat Bitcoin Cash het op de lange termijn lastig gaat krijgen om groter te worden. De huidige versie van Bitcoin heeft namelijk vooralsnog veel meer steun en de prijs lijkt, ondanks de splitsing, stabiel te blijven.

Spannende tijden

Het blijven spannende tijden voor Bitcoin. In november wordt er opnieuw een grote beslissing genomen over de originele Bitcoin. Dan draait het weer om de grootte van die blokken: die worden mogelijk vergroot van 1 naar 2MB. Dat betekent dat de Bitcoin opnieuw wordt opgesplitst: één met blokken van 1MB, en één met blokken van 2MB.

De vraag is dan: welke versie gaan de miners ondersteunen? Bitcoin-miners zetten de enorme rekenkracht van hun computers in voor het 'ontdekken' van nieuwe bitcoins. Om dat te kunnen zijn ze verplicht om betalingsopdrachten te verifiëren. Zo fungeren ze als verwerkers van de bitcoinbetalingen en zijn dus essentieel voor een betrouwbaar systeem.

Het is mogelijk dat alle Bitcoin-miners overstappen naar de nieuwe versie, waardoor de oude variant niet meer functioneel is, omdat er dan niemand meer is om de opdrachten te controleren. Maar de kans bestaat ook dat alleen maar een deel van de miners overstapt. Misschien hebben we dan zelfs drie versies van de Bitcoin.