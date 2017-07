Hoe Apple bijna de erotiek uit de perzik-emoji haalde

Op World Emoji Day vertelt de oprichter van deze dag het wonderlijke verhaal over de meest erotische emoji 'de perzikkont'.

Vandaag is het World Emoji Day, sinds 2014 een feestdag die in heel de wereld gevierd wordt. The Royal Opera House in Londen beeldt vandaag twintig opera's uit met emoji's en het Empire State Building in New York zal vanavond geel oplichten.

Dit is allemaal te danken aan Jeremy Burge, oprichter van World Emoji Day, beheerder van het naslagwerk Emojipedia.org en als lid van de Unicode-commissie een van de poortwachters die bepaalt welke emoji's worden toegevoegd.

De perzik

Volgens Burge heeft bijna elke emoji wel een verhaal, maar een van de meest bijzondere is het verhaal van de perzik. "Iedereen gebruikte de perzik-emoji als een kont. Niet als een perzik. En ik denk dat Apple dat niet wist", zegt hij tegen RTL Z.

Want eind 2016 veranderde Apple het uiterlijk van de perzik-emoji waardoor het meer op een perzik leek, maar minder op een kont. "Iedereen werd gek. Niemand was blij." Blijkbaar schrok Apple van alle boze gebruikers, want bij een nieuwe update veranderde Apple de perzik terug naar zijn oude vorm.

Volgens Burge laat dit zien dat de macht van de emoji ligt bij de gebruikers en niet bij de bedrijven. "Als de gebruiker het zo gebruikt, wie is Apple dan om dat van hen weg te nemen?"





Ziekenhuis of liefdesflat

Nog een klein emojiweetje: het roze gebouw met de 'H' erop wordt door velen gebruikt als ziekenhuis, maar volgens Burge ligt de oorsprong ergens anders.

"De emoji heet 'liefdeshotel' en komt uit Japan. Het staat voor een hotel dat je kan huren voor een uurtje, in plaats van voor de hele nacht."

Wees dus gewaarschuwd als je de volgende keer een emoji stuurt om een vriend een prettig herstel te wensen: je wenst hem eigenlijk een prostituee toe.

Eerder spraken we Jeremy op The Next Web Conference over hoe het voelt om een van de emoji-poortwachters te zijn.