Hollandse fiets uit twee platen wint fiets-Oscar

De Mokumono Delta-fiets ontving twee grote fietsprijzen en gaat echt in productie.

Nederlanders Bob en Tom Schiller hebben met hun Mokumono-fiets twee grote prijzen in de fietswereld gewonnen. "Nederlander moet in staat zijn de beste fietsen ter wereld te bouwen," zeggen de tweelingbroers. Ze winnen de categorie ‘urban bikes’ en daarbovenop een Gold Award tijdens de beurs Eurobike 2017. Die laatste prijs is het fiets-equivalent van de Oscar en wordt toegekend aan producten die een nieuwe standaard definiĆ«ren voor de industrie.



Maar de tweelingbroers doelen met hun 'The Netherlands first' op een ander punt. Terwijl de grote Nederlandse fietsmerken hun productie hebben verplaatst naar lagelonenlanden, voornamelijk in Zuidoost Aziƫ, brengt Mokumono de productie van fietsen terug naar Nederland. Produceren in Nederland kan op een betaalbare manier door het maakproces te veranderen. Dat doet Mokumono door de fiets uit twee platen te bouwen.

'Revolutionair productieproces'

Door af te kijken bij de auto-industrie bedacht Bob Schiller voor zijn afstudeerproject aan de Eindhovense Design Academy een fiets die wel op eigen bodem geproduceerd kan worden. Met dat productieproces overtuigde Mokumono de jury: "Mokumono brengt met haar volledig geautomatiseerde productie van lasergelaste fietsframes uit aluminium profielen een revolutie teweeg."



Goed nieuws voor ons, want de fiets die we al in 2014 op de Dutch Design Week spotten, gaat nu echt in productie. De eerste fietsen zullen naar verwachting begin 2018 uitgeleverd worden. Daarmee is het doel van Mokumono - de fietsproductie terughalen naar Nederland en Europa - geslaagd.