HP-laptops houden alles wat je typt in de gaten

HP-laptops houden al je toetsaanslagen in de gaten met een keylogger. Een foutje, zegt het bedrijf, dat snel met een update voor de getroffen laptops komt.

Een keylogger is software die in de gaten houdt wat je allemaal typt, zoals privégesprekken, je creditcardnummer en wachtwoorden. Keyloggers worden door criminelen en overheden gebruikt om mensen te hacken, maar ook HP heeft er één op tientallen verschillende laptopmodellen geïnstalleerd - waaronder een paar gloednieuwe.

De keylogger op de HP-laptops werd ontdekt door beveiligingsbedrijf ModZero. Zij ontdekten dat de keylogger is verstopt in de audiosoftware die sinds 2015 op HP-laptops draait.

'Geen opzet in het spel'

De audiosoftware heeft toen een update gekregen waarmee het problemen met het geluid herkent. Daarvoor houdt het je toetsaanslagen in de gaten, maar die worden vervolgens allemaal opgeslagen in een doodgewoon tekstbestandje. Het bestand vind je hier: C:\Users\Public\MicTray.log. De onderzoekers van ModZero denken dat er geen opzet in het spel is en dat het echt om een foutje gaat. Dat stelt HP ook tegen The Next Web, waarmee het bedrijf het bestaan van de keylogger bevestigt.

Wat kun je doen?

ModZero raadt mensen met één van de hieronder genoemde HP-modellen aan om te kijken of C:\Windows\System32\MicTray64.exe of C:\Windows\System32\MicTray.exe is geïnstalleerd. Als dat het geval is, kun je het bestand het beste verwijderen.

Daarbij meldt het beveiligingsbedrijf wel dat als je het bestand verwijdert sommige speciale toetscombinaties voor de audio niet meer werken. In de meeste gevallen zul je daar echter geen hinder van ondervinden, zo zeggen de onderzoekers. Daarnaast raden ze aan om het logbestandje te verwijderen.

HP zegt binnenkort met een update voor de audiosoftware te komen waarmee hij niet meer functioneert als een keylogger.

De getroffen HP-modellen: