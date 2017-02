Huawei P10 in maart te koop (ook in groen en blauw)

Huawei lanceert zijn nieuwe P10 en P10 Plus in maart, in enkele opvallende kleuren.

Huawei heeft zijn 5,5 inch P10 en P10 Plus aangekondigd in Barcelona. Ze verschijnen in meerdere kleuren: wit, goud, zwart, zilver, roségoud, blauw en groen. Die laatste kleur komt voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar, maar de nieuwe blauwe variant wel. Sommige versies hebben een metalen behuizing, anderen hebben een nieuw glimmend, ribbelig materiaal, wat Huawei de 'hyper diamond-cut afwerking' noemt.

De P10 heeft een full-hd lcd-scherm van 5,1 inch, terwijl de P10 Plus over een 2K-lcd-scherm van 5,5 inch beschikt. Het toestel is 6,98 mm dun en is waterbestendig. De vingerafdruksensor zit onder het glas op de voorkant verwerkt. De accucapaciteit van het reguliere model is 3200mAh, de Plus-versie heeft 3750mAh.

Dual-camera Leica

Net als de voorganger P9 hebben de P10 en P10 Plus een dual-camera van Leica aan de achterkant. Voor kleurenfoto's is de maximale resolutie 12 megapixel, terwijl de zwart-wit-sensor 20 megapixel foto's kan schieten. De frontcamera biedt 8 megapixel, met een f/1.9 lens. De P10's hebben een gewone koptelefoonaansluiting en een micro-sd-kaartslot.

De P10 heeft 4GB ram en 64 GB opslag, terwijl de Plus-versie 6 GB RAM en 128 GB opslag heeft. De P10 kost 599 euro en is vanaf eind maart te koop. De P10 Plus kost 749 euro en verschijnt in april.

Huawei Watch 2

Huawei kondigde ook de tweede versie van zijn smartwatch aan, die werkt met het nieuwe Android Wear 2.0. De Huawei Watch 2 heeft een 1,2 inch schermpje en verschijnt in twee varianten: sportief en klassiek.

De Huawei Watch 2 kost in Nederland 329 euro, of 349 euro voor de versie met 4G. Introductiedata zijn nog niet bekend.

Meer smartphone-nieuws vanaf MWC

LG lanceert G6 met langwerpig scherm

Nieuwe Blackberry in april te koop

Google Assistant binnenkort ook in Nederland

Volg Bright op MWC

Bright doet verslag vanaf Mobile World Congress in Barcelona. Like ons op Facebook om onze livestream niet te missen.



Volg ons ook op YouTube. Meer over MWC zie je deze week in Bright TV.