Huawei's nieuwe AI-chip moet smartphones slimmer maken

Huawei heeft zijn eerste mobiele chip gericht op kunstmatige intelligentie aangekondigd. De chip biedt vijf keer snellere beeldherkenning dan de iPhone 7 Plus.

Huawei presenteerde zaterdag op de IFA-beurs in Berlijn een nieuwe chipset gericht op kunstmatige intelligentie (AI). De chip, Kirin 970, is ontworpen voor de combinatie tussen cloud en lokale dataverwerking via een zogeheten neuraal netwerk. Zo'n netwerk werkt efficiƫnter doordat het zichzelf kan 'trainen'.

Kirin 970 moet zo toekomstige Huawei-toestellen sneller en slimmer maken. De chipset heeft 5,5 miljard transistors en een speciale eenheid voor dataverwerking via een lokaal neuraal netwerk. Volgens Huawei-ceo Richard Yu leidt de combinatie tussen de cloud en AI op de telefoon zelf tot een betere gebruikservaring. Smartphones kunnen sneller, zuiniger en veiliger worden, stelt hij. "De Kirin 970 is de eerste stap binnen een reeks nieuwe ontwikkelingen die krachtige AI-functies naar onze toestellen brengen."

Snellere beeldherkenning

Met een neuraal netwerk kunnen smartphones sneller real-time gegevens van sensoren verwerken en interpreteren. Ook andere techbedrijven, waaronder Apple, werken aan eigen mobiele chip-hardware gericht op AI. "In een benchmarktest voor het herkennen van beelden verwerkte de Kirin 970 tweeduizend beelden per minuut, wat sneller was dan de andere chips die op de markt zijn", meldt Huawei in een persbericht.

De Kirin 970 heeft een cpu met 8 kernen en een gpu met 12 kernen. De chipset komt eerst beschikbaar voor ontwikkelaars en partners, die ermee kunnen testen. Wanneer het Chinese bedrijf de eerste smartphone met de nieuwe chip op de markt brengt, is nog niet bekend. Volgens geruchten zou het gaan om de Mate 10, die begin 2018 wordt verwacht.

