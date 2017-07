Hyperloop-hotel: je kamer reist met je mee

Wat de Hyperloop voor ons leven kan betekenen, toont dit Hyperloop Hotel, waarin je compleet met je hotelkamer wordt vervoerd.

Als het over de Hyperloop gaat, zijn de ronkende woorden niet van de lucht. Het ondergrondse buizensysteem waarmee mensen razendsnel van A naar B reizen staat volgens Rob Lloyd, de CEO van Hyperloop One voor 'totale disruptie. Niet van reizen alleen, maar van ons hele leven'. Zo denkt minister Melanie Schultz van Haegen dat het een kleine volksverhuizing op gang brengt naar nieuwe wooncentra in het achterland. Wat betreft dat reizen geeft student Brandan Siebrecht met zijn Hyperloop Hotel een overtuigend voorbeeld.

Hyperloop Hotel is radicale innovatie zoals innovatie bedoeld is. In dit hotel wordt je inclusief luxe hotelkamer van A naar B verplaatst. Van de ene naar de andere stad reizen, zonder dat je je hotelkamer uit hoeft te komen. De Hyperloop werkt met capsules ofwel pods die op luchtkussens door de tunnels zweven. Die capsules kunnen hotelkamers worden, zodat je in je eigen privéruimte al slapend wordt vervoerd.

Innovatieprijs

Siebrecht stelt voor in dertien Amerikaanse steden die met de Hyperloop verbonden zijn speciale Hyperloop Hotels te bouwen. De luxe hotelkamers zouden omgebouwde scheepscontainers kunnen zijn die door de Hyperloop-buizen reizen. Zo kun je tussen deze dertien steden reizen zonder je hotelkamer te verlaten. Het idee van Siebrecht is inmiddels bekroond. De student heeft er de Radical Innovation Award mee gewonnen.

Voor ons land heeft dat idee weinig meerwaarde, tenzij je voor je powernap een kingsize bed wil gebruiken. In 10 minuten tijd ben je van Groningen in Amsterdam en het complete voorgestelde traject Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem, Lelystad, Amsterdam duurt maar 41 minuten. Maar zoals dit hotel laat zien, moet wat de Hyperloop aan mogelijkheden schept nog in onze breinen landen. Voor een reisje Arnhem-Timbuktu lijkt een hotelkamer me een prima idee.