ING-klanten kunnen nu betaalverzoek doen via iMessage-app

Klanten van ING kunnen vanaf nu betaalverzoeken maken en versturen via Apples berichtendienst iMessage.

Geld terugvragen kan nu ook eenvoudig via de Berichten-app van ING. Klanten gebruiken daarvoor de Mobiel Bankieren-app van de bank, die vandaag een update heeft gekregen voor iOS 10. Hiermee kun je direct vanuit de Berichten-app een betaalverzoek doen met een linkje naar een iDeal-pagina van ING. Het is de eerste bank in Nederland met zo'n toepassing voor iMessage. Vorige maand kwam ING al met een optie om te betalen via Siri.

Klanten moeten de Bankieren-app eerst even aanzetten vanuit de App Store voor iMessage. In een gesprek binnen iMessage ga je naar het App Store-icoon, waarna je op de vier grijze bolletjes tikt. Via het plus-icoon ga je naar de App Store en onder 'Beheer' schakel je het schuifje achter ING Bankieren op groen. Het is nu mogelijk om betaalverzoeken via de Berichten-app te doen.

Zo'n verzoek plaatsen werkt als volgt:

Open het gesprek met degene aan wie je een betaalverzoek wilt versturen; Open de Bankieren-app voor iMessage via het App Store icoon onder het gesprek; Stel het bedrag in (van 1 tot 99 euro); Bepaal de omschrijving en verstuur het verzoek.

De ontvanger krijgt een linkje die naar een iDeal-pagina leidt, zodat er meteen betaald kan worden.