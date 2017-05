Instagram laat je foto's nu ook vanaf website uploaden

Instagram laat gebruikers nu ook foto's uploaden vanaf zijn mobiele website. En met wat trucjes kan dat ook op de desktop.

Dat ontdekte The Next Web-medewerker Matt Navarra. Tot nu toe konden gebruikers foto’s alleen via de app van Instagram uploaden. Nu is er op de mobiele site een fotoknop toegevoegd waarmee foto’s kunnen worden gedeeld. Video’s delen is via de mobiele site niet mogelijk, en de foto kan niet worden bewerkt of van filters worden voorzien.

Volgens TechCrunch wil Instagram met zijn verbeterde mobiele website meer groei najagen. Tot nu toe konden gebruikers alleen hun tijdlijn bekijken via de mobiele site. Naast het delen van foto’s is nu ook het Explore-tab toegevoegd. De mobiele site moet gebruikers een “meer volledige Instagram-ervaring geven”, zegt het bedrijf tegen TechCrunch.

Zo kun je uploaden vanaf desktop

Het uploaden van foto’s vanaf de desktopsite van Instagram is standaard nog altijd niet mogelijk, maar met een kleine omweg kan het al wel. Daarvoor moet je de gebruikersagent van je browser veranderen, zodat de site van Instagram denkt dat je die met een smartphone bezoekt. Voor Chrome kan dat met een plugin, bij Safari zit het in het develop menu en bij Internet Explorer en Edge ook; dat open je op Windows met F12. In alle gevallen doet je huidige tab dan een smartphone na, en kan je vanaf je desktop foto’s op Instagram zetten. Het is niet bekend of de functie uiteindelijk ook officieel naar de desktopsite komt.