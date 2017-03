Intel koopt Mobileye voor zelfrijdende autotechniek

Intel neemt het Israëlische Mobileye, dat de sensoren van Tesla maakte, over voor 15 miljard dollar.

Intel en Mobileye hebben de overname maandag bevestigd. Mobileye maakt camera's en sensoren voor slimme auto's die daarmee autonoom kunnen rijden. Met de overname zou 15 miljard dollar gemoeid zijn.

Dat bedrag is een stuk meer dan de huidige waarde van het in 1999 opgerichte Mobileye, dat op moment van schrijven een bedrag van 10,5 miljard dollar waard is. Goldman Sachs investeerde in 2007 zo'n 130 miljoen dollar in het bedrijf.

Intel wil de technologie van Mobileye gebruiken om zijn chips voor slimme auto's uit te breiden met nieuwe functies. De twee bedrijven werken al samen met BMW om zo'n 40 zelfrijdende auto's later dit jaar als test rond te laten rijden. BMW wil in 2021 volledig autonoom rijdende auto's op de markt brengen.

Tesla-ongeluk

​Mobileye is vooral bekend geworden door de samenwerking met Tesla, die de technologie van het Israëlische bedrijf gebruikt om zijn auto's autonoom te laten rijden. Eind vorig jaar is die samenwerking gestopt: Mobileye vindt dat Tesla niet veilig genoeg met de autonoom-rijden-functie omgaat.

Dat had een reden: de in juni 2016 verongelukte Tesla-bestuurder is omgekomen omdat de camera van Mobileye een kruisende vrachtwagen niet had herkend.