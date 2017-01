'iPhone 8 krijgt Touch ID-scanner achter scherm'

Apple zou een optische vingerafdrukscanner onder het scherm willen plaatsen.

Apple zou volgens analist Ming-Chi Kuo werken aan een nieuwe biometrische beveiliging die de huidige Touch ID​-vingerafdrukscanner in iPhone en iPads moet vervangen. Het zou gaan om een optische vingerafdrukscanner die achter het toekomstige, flexibele OLED-scherm verwerkt gaat worden.

De huidige Touch ID-knop zit verwerkt in de homeknop. De metalen ring rondom de knop meet verandering in elektrische spanning als je je vinger erop legt en kan hiermee je vingerafdruk herkennen. Die metalen ring moet altijd aan de oppervlakte in contact met vingers kunnen komen en is daarom ongeschikt om achter een scherm te bouwen.

De nieuwe vingerafdrukscanner werkt optisch en kan dan ook achter een scherm geplaatst worden. Apple zou gebruik willen maken van flexibele oled-schermen, omdat die zich beter lenen voor de optische vingerafdrukscanner.

Gezichtsherkenning

Volgens Kuo wil Apple in de toekomst mogelijk helemaal af van vingerafdrukscanners. Het bedrijf zou gezichtsherkenning ontwikkelen die werkt zonder dat de gebruiker ook maar iets hoeft te doen. Er zijn nog veel technologische drempels te nemen, voordat deze vorm van gezichtsherkenning 'waterdicht' werkt.

Kuo denkt dat Apple mogelijk als eerste een combinatie van de nieuwe vingerafdrukscanner en de gezichtsherkenning zal introduceren. Of gezichtsherkenning rijp genoeg is om dit jaar in een 'iPhone 8' te verwerken is nog twijfelachtig. Geruchten over een onzichtbare vingerafdrukscanner in de volgende iPhone gaan al wel langer.