'iPhone X vertraagd door productieproblemen Face ID'

De productie van de iPhone X zou door problemen met de Face ID-sensoren achter op schema liggen.

Terwijl de iPhone 8 al te koop is, wordt de iPhone X pas vanaf 3 november geleverd. Die latere introductiedatum was te wijten aan mislukte pogingen om een vingerafdrukscanner onder het scherm te bouwen. Maar er zouden nu productieproblemen zijn met de nieuwe sensoren voor het alternatief voor de vingerafdrukscanner: de Face ID-gezichtsherkenning. Daarbij wordt het gezicht driedimensionaal gescand. Twee modules die hiervoor worden gebruikt blijken moeilijker te produceren dan verwacht, meldt The Wall Street Journal.

Veel onderdelen

De modules hebben de codenamen ’Romeo’ en ‘Juliet’. Module Romeo projecteert een raster van 30.000 onzichtbare infraroodpuntjes op het gezicht van de gebruiker. Juliet leest dat patroon daarna uit en kan zo de gebruiker herkennen. Hoewel er voldoende Juliet-modules zijn, zou het niet lukken om genoeg Romeo’s te maken.

Het zou ingewikkeld zijn om de verschillende onderdelen waar de Romeo-module uit bestaat samen te voegen. Volgens de bekende tech-analist Ming-Chi Kuo zijn de infrarood-zender en -ontvanger in de iPhone X opgebouwd uit onderdelen van ruim tien leveranciers. De modules zouden door Foxconn, Sharp en LG Innotek geproduceerd. Door de productieproblemen zou Apple bij de verkoopstart van de iPhone X op 3 november mogelijk minder exemplaren hebben dan verwacht.

