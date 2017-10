Je plastic flesje kan binnenkort van suiker zijn

Deze biologisch afbreekbare plasticvervanger bestaat uit suiker en is keihard.

'Je bent niet van suiker', hoorde je je moeder zeggen als ze vond dat je best naar buiten kon bij slecht weer. Dat suiker niet goed tegen regen kan, wordt nu als voordeel ingezet om plastic afval te beperken. Dat is hard nodig, gezien de groeiende hoeveelheid plasticsoep in de oceaan. En van alle kraanwater bevat 80 procent microparels. Ondanks deze voorspellingen hebben we nog steeds geen statiegeld op plastic flesjes.



Als het niet lukt het afval te beperken, kunnen we het afval schoon maken, zodat het niet meer schadelijk is. Dat hebben de mensen van The New Plastics Economy gedacht. Zo is aan de Universiteit van Bath in Engeland een biologisch afbreekbaar plastic zonder chemicaliƫn ontwikkeld.

De plasticvervanger bestaat hoofdzakelijk uit suiker. Het in de natuur voorkomende suiker thymidine wordt op kamertemperatuur en onder lage druk gebonden met CO2. Het ontstane polycarbonaat, een hard soort kunststof, is zo sterk dat het zelfs geschikt is om er flessen, brillenglazen en krasbestendige smartphonecovers van te maken.