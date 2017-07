Kabinet wil geen boetes voor sociale media naar Duits model

Het Nederlandse kabinet wil sociale media niet beboeten voor haatzaaiende berichten, zoals in Duitsland door een nieuwe wet mogelijk wordt.

Ministers Stef Blok van Veiligheid en Justitie en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers reageren op een motie van Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Van Dam (PvdA). Zij vroegen de ministers de wenselijkheid en haalbaarheid van een wet voor sociale media naar Duits model te onderzoeken. De ministers zien niks in zo’n wet, en wijzen op negatieve gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting.

De Kamerleden refereren in hun motie aan de nieuwe Duitse wet die het mogelijk maakt om bedrijven als Facebook, Twitter en Google miljoenenboetes op te leggen als zij haatberichten niet snel verwijderen. De wet werd op 30 juni door de Bondsdag aangenomen. Sociale media moeten volgens de wet nepnieuws, discriminerende en lasterlijke berichten en aanzetten tot haat of terrorisme binnen 24 uur na melding online halen. Zo niet staan daar boetes tot 50 miljoen euro op.

Onnodige beknotting

Ministers Blok en Plasterk wijzen net als onder meer Facebook op de vrijheid van meningsuiting. “Het verwijderen moet echter niet doorslaan naar ongewenste, maar niet strafbare content. Dan wordt de vrijheid van meningsuiting onnodig beknot”, aldus de ministers. Facebook zei eerder wat vergelijkbaars. “Het wetsvoorstel biedt een stimulans om inhoud te verwijderen die niet duidelijk onwettig is, als sociale media zo'n buitensporige boetedreiging krijgen”, zei een Facebook-woordvoerder eerder.

Huidige wetgeving volstaat volgens de ministers om illegale inhoud snel te verwijderen van sociale media. Voor verwijderen van niet-illegale berichten zoals schelden of pesten wordt verwezen naar een civiele procedure. Aanvullende wetgeving heeft daarom op dit moment geen toegevoegde waarde voor de manier waarop Nederland werkt, en zou volgens de ministers zelfs eerder contraproductief kunnen werken.