Kabinet wil zelfrijdende auto zonder bestuurder toestaan

Het kabinet wil dat fabrikanten binnenkort zelfrijdende auto's zonder bestuurders op de openbare weg mogen testen.

Binnenkort mogen auto's zonder bestuurder erin de openbare weg op. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu​) over het toestaan van zelfrijdende auto's zonder bestuurders. De 'Experimenteerwet zelfrijdende auto' zorgt er volgens Schultz voor dat fabrikanten meer mogelijkheden krijgen om te testen met zelfrijdende voertuigen.

Er zijn nog geen experimenten gedaan in ons land met zelfrijdende auto's zonder bestuurders. Als de Tweede Kamer instemt, vinden de eerste tests eind dit jaar of begin volgend jaar plaats. Het testen van zelfrijdende auto's is in Nederland sinds juli 2015 al mogelijk via een ontheffing van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), maar tot nu toe moest er altijd nog iemand in de auto zitten die de besturing kon overnemen. Volgens de minister is Nederland een ideaal testland voor zelfrijdende auto's vanwege 'een goede infrastructuur, slimme onderzoekers en een innovatief hightech bedrijfsleven'.

Veiliger en efficiënter

Zelfrijdende auto's moeten het verkeer veiliger maken, doordat ze minder fouten maken dan menselijke bestuurders. Doordat de auto's met elkaar communiceren, kan het verkeer vlotter doorstromen. Ook zijn zelfrijdende auto's zuiniger in het gebruik.

Vorige week maakten de EU-landen afspraken om zo snel mogelijk testen met zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken, waaronder experimenten met auto's die draadloos met elkaar communiceren en op de automatische piloot rijden. Grensoverschrijdend zelfrijdend vervoer moet in 2019 mogelijk worden.