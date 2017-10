KPN voegt visual voicemail toe aan Android-toestellen

Vanaf volgende week voert KPN gefaseerd Visual Voicemail in. Android-gebruikers kunnen een nieuwe voicemail-app downloaden.

Komende week kunnen KPN-klanten die Android gebruiken een app downloaden waarin al hun voicemailberichten visueel weergegeven zijn in een lijst. Je bepaalt zelf wanneer je welk bericht afluistert en je kan berichten door- of terugspoelen of pauzeren. Via Visual VoiceMail is het ook makkelijker om het nummer van een beller sneller op te slaan in je adresboek en met slechts een druk van de knop bel je terug of stuur je een sms'je.

Nog niet voor iPhone

KPN's Visual VoiceMail heeft lang op zich laten wachten. KPN heeft nu de informatie over de wijzigingen in zijn voicemaildienst online gezet. Overigens moeten iPhone-gebruikers nog even geduld hebben. KPN werkt met Apple samen om binnenkort Visual VoiceMail aan iOS-gebruikers aan te kunnen bieden.

Overigens betekenen de wijzigingen in de KPN-voicemaildienst dat je opgeslagen berichten slechts tot twee weken na de aanpassingen nog kan beluisteren. Daarna zal KPN ze allemaal verwijderen. Ook het terugbellen via toets 1 verdwijnt en je kunt nog maar 2 in plaats van 5 welkomstboodschappen inspreken.

T-Mobile

T-Mobile was jarenlang de enige provider in Nederland die Visual VoiceMail aan zijn iPhone-klanten aanbood. Klanten van Vodafone, KPN, Telfort en Ben met iPhones konden wel via de Voozzle-app visual voiceMail gebruiken.