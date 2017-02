Kritiek minister op 'asociaal' handelen bezorgdienst UberEats

Minister Asscher van Werkgelegenheid onderzoekt of bezorgdienst UberEats zich wel aan de regels heeft gehouden bij het aannemen van jonge bezorgers.

Je denkt als 16-jarige een leuk bijbaantje te hebben, maar in werkelijkheid ben je zelfstandig ondernemer. Het overkomt bezorgers van UberEats, die boos zijn dat het bedrijf hen slecht heeft ingelicht. "Heel asociaal", vindt minister Asscher van Werkgelegenheid, die een onderzoek instelt. Onder bezorgers van UberEats bestaat onduidelijkheid over hoe ze precies worden betaald. Dat blijkt uit gesprekken die RTL Z voerde met zeven UberEats-bezorgers. Vier van hen dachten 12 euro per uur te gaan verdienen, het loon waarmee Uber adverteert.

In de praktijk gebeurt dat ook, maar moeten zij daar ook nog belasting over betalen omdat ze bij Uber als zelfstandig ondernemer in dienst zijn. Eén van de gesproken bezorgers moet plotseling een bedrag aan de Belastingdienst terugbetalen waar hij al een PlayStation van had gekocht.

Asscher: 'dit deugt niet'

De situatie bevalt PvdA-leider Asscher niet. "Het is moreel gezien natuurlijk niet goed om een kind, iemand van zestien die nog niet mag stemmen, zonder voorlichting de risico's van jouw miljardenbedrijf te laten overnemen. Als je dit ziet, dan voel je dat dit niet deugt", zegt hij tegen RTL Z. Asscher valt vooral over het feit dat de jongeren, omdat ze ondernemer zijn, zelf aansprakelijk zijn voor de ongelukken die ze tijdens het bezorgen krijgen of veroorzaken. De minister vindt de praktijken van UberEats 'heel asociaal': "Er is vast naar gekeken door Uber of het juridisch kan. Ik wil graag uitzoeken of dat zo is, en dan kunnen we daarna bekijken of er behoefte is aan aanscherping van de regels."

UberEats-bezorgers die aan de slag willen melden zich aan via de app. Na een introductievideo vul je je gegevens in en kun je bij het Uber-kantoor in Amsterdam je jasje en tas ophalen. Daarna mag je van Uber aan de slag. Volgens de jongeren heeft Uber daar niet duidelijk bij verteld dat ze ook nog zelf belasting moeten afdragen. "In een introductievideo krijg je te horen dat je als zelfstandig ondernemer gaat werken, maar die term heb ik nog nooit gehoord", zegt de zestienjarige Yezen, die inmiddels is gestopt bij UberEats. "Die jongens van zestien zijn natuurlijk helemaal geen ondernemers", zegt Pieter van den Brink, arbeidsjurist bij Blix Advocaten. "En dat weet Uber natuurlijk ook wel."

Belasting betalen

UberEats raadt zestienjarigen in de app aan om 'een bevoegde belastingadviseur of accountant te raadplegen' als ze 'meer informatie nodig hebben'. Uber heeft ook een document opgestuurd naar RTL Z waarin staat dat bezorgers zelf hun belastingaangifte moeten regelen, maar bezorgers zeggen dit document niet te hebben gezien. De jongeren mogen tot 2254 euro per jaar belastingvrij verdienen. Dat komt neer op zo'n 188 euro per maand, ofwel zo'n 15 uur bezorgen. Daarna moet er belasting over de inkomsten worden betaald.

Daarnaast raadt Uber nergens aan dat de jongeren zich registeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is volgens de KvK en Belastingdienst wel verplicht. Maar omdat de jongeren voor één opdrachtgever werken, twijfelt de KvK of het in dit geval niet om een verkapt dienstverband gaat. De Belastingdienst wil niet zeggen of het onderzoek doet naar UberEats. "We gaan niet in op individuele zaken", zegt een woordvoerder.

Minimumleeftijd verhoogd naar 18

Uber heeft inmiddels de minimumleeftijd verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. Dat heeft volgens het bedrijf niets te maken met de problemen in Nederland, maar is dit gedaan om 'alle Europese activiteiten op elkaar af te stemmen'. In Nederland blijven de minderjarige bezorgers, zo'n 8 procent van de 'honderden bezorgers', wel werkzaam voor het bedrijf.

Uber benadrukt dat bezorgers bij UberEats werken vanwege de 'flexibiliteit en controle die ze hebben'. "Ze kunnen geld verdienen wanneer ze dat willen en hun werkzaamheden rondom hun andere banen of studie plannen."