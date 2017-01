'Kunstmatige intelligentie vervangt Japanse verzekeringsagenten'

Een Japanse verzekeraar vervangt 34 werknemers door de kunstmatige intelligentie van IBM-supercomputer Watson.

Fukoku Mutual Life Insurance vervangt de medewerkers deze maand, meldt de Japanse nieuwssite The Maichini. De kunstmatige intelligentie wordt ingezet om automatisch verzekeringsdocumenten zoals ziekenhuisdossiers te scannen en in te delen op bijvoorbeeld ziekten en de medische geschiedenis van de patiënt.

Het is de bedoeling om zo sneller klaar te zijn met het invoeren van gegevens zodat er sneller uitbetaald kan worden als er een bedrag wordt geclaimd, aldus het bedrijf in een persbericht. Het systeem dat wordt gebruikt is een 'technologie die kan denken als een mens en alle gegevens, inclusief ongestructureerde tekst, beelden, audio en video kan analyseren en interpreteren.

In 2 jaar terugverdiend

Het kost Fukoku Mutual omgerekend 1,7 miljoen dollar om het systeem te installeren en nog eens 128.000 dollar per jaar voor onderhoud. Daarmee kan het per jaar 1,1 miljoen dollar besparen op loonkosten. De investering zou in minder dan twee jaar zijn terugverdiend, en dat is snel. De 34 werknemers die er uit gaan zijn een kwart van het aantal personeelsbestand op die afdeling, aldus The Maichini.

Ook hooggeschoolde banen verdwijnen

Volgens de The Maichini zijn drie andere Japanse levensverzekeraars ook bezig met het testen of implementeren van kunstmatige intelligentie. Meestal wordt er gevreesd voor het verdwijnen van ouderwets handwerk. De ontwikkeling in Japan toont aan dat ook hoger opgeleiden lang niet zeker zijn van hun baan.

Onder andere futurist Martin Ford waarschuwt al jaren dat tal van hooggeschoolde banen onder druk staan door technologie. In de overgangsfase zullen de banen waarin mensen moeten samenwerken met algoritmes of machines onaangenaam of zelfs 'ontmenselijkend' zijn, stelt Ford. Lees in Bright Ideas dit gratis hoofdstuk uit zijn boek De opmars van robots.