'Kunstmatige tong' kan goede whiskey herkennen

Een onderzoeker van de Heidelberg Universiteit heeft een 'kunstmatige tong' ontwikkeld die verschillende soorten whiskey kan herkennen.

"Als je een krat dure whiskey koopt, kun je op deze manier testen of het inderdaad de whiskey is die je hoopt", aldus onderzoeker Uwe Bunz tegenover Engadget. De door hem ontwikkelde sensor kan onderscheid maken op basis van merk, leeftijd, blend en zelfs het land van herkomst.

De kunstmatige tong - in werkelijkheid verschillende buisjes met fluorescerende oplossingen - was tijdens de testen van Bunz in staat om 33 verschillende soorten whiskey van elkaar te onderscheiden. De herkenning gebeurt door de whiskey te mengen met de vloeistoffen. Zo ontstaat voor elke whiskey een uniek patroon, dat het mogelijk maakt om het verschil te ontdekken tussen echte dure whiskey en een eventuele vervalsing.

Bunz werkt nu aan een vergelijkbare oplossing voor rode wijn. De Duitse onderzoeker meent dat er nog tal van andere toepassingen denkbaar zijn voor zijn kunstmatige tong, zoals het opsporen van nepmedicijnen of -parfums.