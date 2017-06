'Kunstmatige zintuigen hebben de toekomst'

Neill Harbisson kan via een antenne aan zijn schedel meer kleuren 'zien' dan wij. Hij gelooft in de toekomst van kunstmatige zintuigen.

Sinds 2004 heeft Neil Harbisson een antenne in zijn hoofd geïmplanteerd. Het begon als een kunstproject op zijn kunstacademie, 'maar uiteindelijk is het een levensproject geworden,' zegt Harbisson. Hij verzet zich tegen de titel 'eerste cyborg van de wereld', maar volgens velen is hij wel de eerste door de overheid erkende cyborg, omdat hij met het verlengen van zijn paspoort toestemming kreeg zijn antenne 'op te houden'.

Afgelopen vrijdag was hij in Nederland om te spreken bij de Dutch Data Science Week in Nieuwegein. Hij vertelde onder meer over Artificial Sense. Volgens hem zijn kunstmatige zintuigen de toekomst, nog meer dan kunstmatige intelligentie.

Lees ook: Elon Musk: mensen moeten cyborgs worden om bij te blijven