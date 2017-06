Lancering slimme speaker Apple mogelijk al deze maand

In navolging van Google en Amazon zou ook Apple met een slimme speaker komen. De lancering vindt mogelijk volgende week plaats.

Apple zou het nieuwe apparaat tijdens zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, WWDC, volgende week laten zien. Later dit jaar zou de slimme speaker dan te koop moeten zijn. Dat meldt het financiƫle persbureau Bloomberg bericht op basis van informatie van ingewijden.

De productie van de slimme speaker, die zal worden aangestuurd met behulp van Siri, is volgens de bronnen van Bloomberg al begonnen. Met de speaker zal het mogelijk worden om via Apple’s HomeKit-systeem andere slimme apparaten en de verlichting in huis te bedienen.

Google Home en Amazon Echo

Met het apparaat gaat Apple de concurrentie aan met de Google Home-speakers en de Echo van Amazon. De twee belangrijkste verschillen met de speakers van Amazon en Google zullen de virtuele surround sound-technologie en de integratie met Apple-producten zijn.

Veel Apple-diensten worden nu niet ondersteund door de slimme speakers van Google en Amazon. Dat noopt Apple om zich nu ook op de markt voor slimme speakers te begeven. Het bedrijf vreest dat gebruikers die voor de speakers van Google of Amazon kiezen ook eerder de keuze zullen maken voor Spotify, Amazon Prime Music of Google Play in plaats van voor Apple Music.

