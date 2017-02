Later-lezen-dienst Pocket door Mozilla overgenomen

Firefox-maker Mozilla heeft later-lezen-dienst Pocket overgenomen om een ‘mobiele inhaalslag’ te maken.

Pocket is de eerste overname die Mozilla doet, het overnamebedrag is onbekend, meldt The Verge. Pocket gaat onder Mozilla verder als onafhankelijk dochterbedrijf. De overname is redelijk logisch voor beide partijen; Pocket begon zijn leven als Firefox-plugin, voordat het voor alle andere browsers en smartphones beschikbaar kwam.

Pocket heeft nu zo’n 10 miljoen maandelijks actieve gebruikers die met de dienst artikelen en video’s opslaan om later terug te lezen of kijken. Pocket stript daarbij de layout van artikelen zodat die zonder afleiding met alleen tekst en afbeeldingen te lezen zijn.

Mobiele markt

Mozilla wil met de overname van Pocket grip krijgen op de mobiele markt. Dat is tot nu toe nog niet gelukt; Firefox voor iOS kwam bijvoorbeeld pas in 2016 wereldwijd uit en het Firefox-smartphone-project mislukte. Met Pocket krijgt Mozilla de 10 miljoen gebruikers tot zijn beschikking, en het advertentie- en abonnementsmodel van de dienst.

Pocket werd eerder al bijna overgenomen door Evernote. Die deal werd echter afgeblazen toen bleek dat Evernote de later-lezen-dienst als functie binnen Evernote wilde opnemen, waarmee de apps zouden verdwijnen. Het concurrerende Instapaper werd in 2016 overgenomen door Pinterest.