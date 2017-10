LEGO komt met set over NASA-vrouwen

LEGO zet met een speciale set vier Amerikaanse vrouwen die veel voor de ruimtevaart hebben betekend in het zonnetje.

Via het LEGO Ideas-programma, dat persoonlijke initiatieven voor speciale LEGO-sets tot wasdom laat komen, ziet op 1 november de Women of NASA-set het licht. Deze bijzondere box is voorgesteld door Maia Weinstock van de MIT-universiteit. De set kent vier LEGO-figuurtjes van vrouwen die veel voor de ruimtevaartorganisatie NASA hebben betekend.

De vier vrouwen zijn Nancy Grace Roman, Margaret Hamilton, Sally Ride en Mae Jemison. Roman was een sleutelfiguur voor het ontwerp van de ruimtetelescoop Hubble en Hamilton was de hoofd software-ontwerper voor de beroemde Apollo 11-maanlanding. De navigatie-software van de Apollo 11 bestond uit 17 gigantisch dikke pillen, vandaar dat ze wordt afgebeeld met deze stapel boeken. Ride en Jemison zijn respectievelijk de eerste Amerikaanse vrouw en de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte. De set gaat 24,99 euro kosten.