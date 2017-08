Lenovo komt met Star Wars AR-bril met lightsaber-controller

Lenovo laat je met een mini-lichtzwaard als controller een Star Wars-game spelen op een nieuwe headset voor augmented reality.

Lenovo kondigt een 'Star Wars-ervaring' aan in augmented reality. Jedi Challenges is een app die werkt met de nieuwe Mirage AR-headset van Lenovo, een Tracking Beacon voor op de vloer die registreert waar je bent en een controller in de vorm van een lightsaber. De app komt beschikbaar op Android-toestellen en iPhones.

Spelers krijgen verschillende uitdagingen met het speelgoed. Zo word je door een nieuw personage, de Archivist, getraind om een Jedi te worden en te leren omgaan met The Force. In augmented reality is een lichtstraal te zien die uit de controller omhoog komt. In de game kan onder meer tegen hologrammen van slechteriken als Kylo Ren en Darth Vader gevochten worden. De controller trilt als Lightsabers elkaar raken om het gevoel zo realistisch mogelijk te maken. Ook is het bekende Holochess speelbaar en kun je hele troepen tegen elkaar laten strijden op de vloer in huis.



Het hele pakket is in november beschikbaar voor 299 euro, meldt Lenovo aan Bright. Via de website kun je de Jedi Challenges vast bestellen. We gaan Jedi Challenges zelf al proberen op de IFA, dus houd Bright.nl in de gaten.

Nieuwe Star Wars-robotbal



Er werden vandaag meer nieuwe Star Wars-toys aangeoondigd. Zo kwam Propel met nieuwe Star Wars-drones in de vorm van bekende ruimteschepen uit de films. En Sphero kondigde een nieuwe Star Wars-robotbal aan. De BB-8 robotbal was twee jaar geleden één van de populairste toys die inspeelde op het succes van Star Wars: The Force Awakens. De achtste Star Wars-film verschijnt eind dit jaar en Sphero presenteert alvast zijn nieuwe bestuurbare robots uit de film. Dit keer kun je aan de slag met de beroemde R2-D2 robot en een nieuwe droid uit de komende film: BB-9E. Dit is net als BB-8 een robotbal, maar dan wel van de 'Dark Side' en met een hoekiger koppie.

Net als BB-8 zijn de nieuwe droids via een smartphone-app te besturen. De toys zijn vanaf 1 september te koop. R2-D2 kost 199,95 euro, BB-9E en BB-8 kosten 169,95 euro.