LG presenteert magnetisch zwevende speaker

LG heeft een magnetisch zwevende bluetoot-speaker gepresenteerd, die zichzelf draadloos kan opladen.

Twee jaar geleden waren zwevende speakers een hit op Kickstarter, we zagen er verschillende langskomen. Ook LG maakt nu zo’n speaker die bestaat uit een basisstation dat op tafel staat en een speaker die daar magnetisch boven zweeft. Het basisstation van de Levitating Portable Speaker is er echter niet alleen om het zwevende speakertje in te lucht te houden, er zit ook een subwoofer in.

Zo hoeft de zwevende speaker alleen de hoge- en middentonen voor zijn rekening te nemen. De speaker heeft een batterijduur van 10 uur. Erg slim: als de batterij leeg is, daalt de speaker zelf neer op het basisstation. De muziek gaat gewoon verder met spelen terwijl de batterij draadloos wordt opgeladen.

De Levitating Portable Speaker is ook nog eens IPX7-waterbestendig waardoor je ’m volgens LG in alle weersomstandigheden buiten kan gebruiken. LG toont de speaker volgende week tijdens techbeurs CES in Las Vegas. Wanneer de Levitating Portable Speaker verkocht gaat worden en wat het apparaat gaat kosten is nog niet bekend.