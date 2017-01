LG's modulaire smartphone is geflopt

Nadat Google zijn modulaire smartphone eerder cancelde, wil LG nu geen vervolg geven aan zijn telefoon met modules.

LG lanceerde vorig jaar zijn G5-smartphone die met modules was uit te breiden. Vanwege tegenvallende verkoopcijfers wil de fabrikant daar in de opvolger G6 niet mee verder gaan, meldt The Wall Street Journal. Een LG-woordvoerder zegt tegen die krant dat consumenten onvoldoende interesse hebben in modulaire smartphones.

LG richt zich bij de aanstaande G6 niet meer op de extra modules. Het focust zich op het design en andere functionaliteiten. De G6 komt volgens LG binnenkort op de markt. Het bedrijf heeft tijdens de techbeurs CES in Las Vegas niets bekendgemaakt over de nieuwe high-end smartphone. Mogelijk volgt de aankondiging tijdens het telecomevent Mobile World Congress in Barcelona eind februari.

Google

Google cancelde vorig jaar Project Ara, wat tot modulaire telefoons moest leiden. Het idee was dat consumenten verschillende onderdelen zelf konden vervangen, door modules in het telefoonframe te verwisselen. Zo zouden ze er zelf voor kunnen kiezen om hun telefoon te voorzien van een betere camera of extra sensoren. De eerste Project Ara-telefoon zou in 2017 op de markt komen, maar Google zette er een streep door.