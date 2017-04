Lockheed Martin wil bemande Mars-missie in 2028

Lockheed Martin wil binnen elf jaar mensen naar Mars brengen. Al zullen die nog niet op het oppervlak van de rode planeet landen.

Het idee is om zes astronauten richting Mars te sturen die in een ruimtestation rond de planeet zullen vliegen. De onderdelen van dit Mars Base Camp zullen vanaf 2021 de ruimte in worden geschoten. Een deel van het ruimtestation zal in de ruimte tussen de aarde en de maan worden geassembleerd, een ander deel zal pas in elkaar worden gezet als alle verschillende onderdelen Mars hebben bereikt.

In 2028 moet alles in gereedheid zijn voor een bemande Mars-missie, meldt New Atlas. De zes astronauten die de reis maken, zullen onderzoek gaan doen naar het oppervlak van de rode planeet. Lockheed Martin wil onder meer bekijken wat de beste landingslocatie zou zijn als er daadwerkelijk mensen op de planeet zullen landen, ergens in de jaren dertig.

Het ontwerp van het Mars Base Camp zal anders zijn dan dat van het ISS. Terwijl de bemanning bij het ISS lange tijd aan boord blijft, zal het Mars Base Camp slechts voor één of twee maanden onderdak bieden aan astronauten. Als de missie aan boord van het Mars-ruimtestation is voltooid, zullen Orion-capsules de Mars-reizigers weer terug naar de aarde brengen.