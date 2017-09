Maak kans op de Destiny 2-game en een unieke statue

Morgen verschijnt firstperson-shooter Destiny 2. Vanavond was Bright bij het launchevent in Amsterdam. Jij kunt de game en een exclusieve statue winnen.

Drie jaar geleden lanceerde gamestudio Activision firstperson-shooter Destiny. Met miljoenen actieve spelers is Destiny nog altijd een van de populairste online games. Activision en Bungie komen woensdag met het langverwachte Destiny 2, maar vanavond werd de game al gelanceerd tijdens een groot event in de Melkweg in Amsterdam.

Bright was er bij. We geven de game en een unieke King's Fall Warlock Action Figure weg. Doe mee door onze livestream op Facebook te delen en een reactie achter te laten. De winnaar maken we woensdagochtend bekend.

Eerste indruk en live-action trailer

Destiny 2 verschijnt woensdag voor PS4 en Xbox One, vanaf 24 oktober is de game ook voor pc verkrijgbaar via Battle.net Bekijk ook onze eerste indruk van de beta van de game. Hieronder zie je de nieuwe live-action trailer voor de game, gespeeld door acteurs. Je ziet hoe gameheld Cayde-6 de Aarde verdedigt tegen de Red Legion. De spot is geregisseerd door Jordan Vogt-Roberts, de regisseur van Kong: Skull Island.



Deze actie is in samenwerking met Activision