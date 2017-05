Mag ik je even storen? O nee, het is rood

Een bureaustoplicht dat meet hoe druk je bent, leidt tot de helft minder verstoringen. Dat blijkt uit een Zwitsers onderzoek.

Oordoppen in, diep fronsend of volledig voorover gebogen voor je scherm gaan zitten: er zijn allerlei non-verbale manieren om aan te geven dat je niet gestoord wilt worden. De oplossing van de Universiteit van Zürich is even simpel als duidelijk: een automatisch bureaustoplicht.

Het stoplicht meet de hoeveelheid toetsaanslagen, muisbewegingen en muisklikken iemand maakt. Is de gebruiker op dit moment in de top 9 procent van zijn persoonlijke gemiddelde, dan zit hij op een piek in zijn concentratie en wordt het stoplicht rood. En rood betekent: niet storen. De Universiteit van Zürich testte de methode bij 449 werknemers in 12 landen. Stoplichtgebruikers merkten dat ze 46 procent minder gestoord werden, schrijft New Scientist.

Sommige testkandidaten voelden zich opgejaagd, maar dat is volgens de onderzoekers niet de bedoeling. Om te voorkomen dat het een wedstrijd wordt tussen werknemers wie het langst zijn licht op rood houdt, is het rode licht begrensd tot maximaal 13 procent van de werktijd.

'Pupil meten werkt beter'

In het onderzoek van de Zwitsers wordt onder andere universitair docent​ Jelmer Borst aangehaald. Hij werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft veel onderzoek gedaan naar multitasken. Borst is te spreken over het stoplicht, maar is zelf meer enthousiast over een andere methode. "Een eyetracker zou beter zijn, die meet de grootte van je pupil. Hoe groter de pupil wordt, hoe harder mensen nadenken. Dat gaat dus verder dan toetsaanslagen."

Het probleem is alleen dat deze trackers nu nog te duur zijn voor de meeste bedrijven; het is bedoeling dat webcams straks goed genoeg zijn om deze functie te vervullen.

Nog niet te koop

Het onderzoek uit Zürich is geïnitieerd door ABB, de Zweeds-Zwitserse multinational van industriële elektra- en automatiseringsproducten. Het bedrijf ziet dit onderzoek als eerste stap om 'de flow op het werk' te bevorderen. Een verkoopdatum is nog niet bekend.

Het lampje is niet helemaal nieuw: in februari probeerde het bedrijf Luxafor al via een Kickstarter-campagne een vergelijkbaar stoplicht op de markt te krijgen, maar het doelbedrag werd niet gehaald.

Kan je nu echt niet wachten? Een 'domme' variant van dit stoplicht, waar je de kleur van het licht zelf bepaalt, is voor zo’n 20 euro te koop op Amazon.