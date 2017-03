Magneet van één atoom doorbraak voor dataopslag

Onderzoekers van IBM zijn er in geslaagd om 's werelds kleinste magneet te maken. Ze slaagden er zo in om één bit op te slaan in één atoom.

Deze doorbraak kan er op termijn mogelijk toe leiden dat opslagapparaten veel meer data kunnen opslaan op hetzelfde oppervlak als de huidige harde schijven. Volgens de onderzoekers moet het zo bijvoorbeeld mogelijk zijn om 35 miljoen muzieknummers te bewaren op een apparaatje dat ongeveer net zo groot is als een creditcard.

Harde schijven slaan data op als kleine puntjes op een stuk metaal. Elk puntje (dat vandaag de dag ongeveer honderdduizend atomen groot is) vertegenwoordigt een één of een nul, al naargelang het puntje gemagnetiseerd of gedemagnetiseerd is. Hoewel de betreffende puntjes nu al enorm klein zijn, zou het terugbrengen van elke bit tot één atoom nog veel meer ruimtebesparing kunnen bewerkstelligen.

TU Delft

Hoe kleiner je magneten maakt, hoe instabieler ze worden: ze veranderen om de haverklap van polariteit. De onderzoekers zijn er nu echter in geslaagd om de magneten (gemaakt van Holmium-atomen) urenlang stabiel te houden. Sander Otte van TU Delft, die vorig jaar ook al betrokken was bij het maken van een harde schijf met bits van één atoom, spreekt daarom in een reactie bij Nature van een 'mijlpaal'. "Magnetische stabiliteit is nu eindelijk aangetoond in één enkele atoom."