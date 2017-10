'Meeste mensen stappen nog niet in zelfrijdende auto'

Automakers willen zelfrijdende auto's al in 2020 op de weg hebben. Een meerderheid van de Amerikanen zegt niet in een robotauto te willen stappen.

Van alle volwassen Amerikanen wil 56 procent helemaal niet in een zelfrijdende auto rijden als het zou kunnen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew Research Center, schrijft Recode. Iets meer dan de helft (54 procent) maakt zich zorgen om de ontwikkeling van dit soort auto's.

Wel denkt driekwart van de Amerikanen dat zelfrijdende auto's zullen bijdragen aan het onafhankelijk kunnen blijven van ouderen. Ook is een meerderheid van 65 procent het er over eens dat de meeste auto's zonder bestuurder zullen rijden binnen vijftig jaar.

Tussen mensen die aangeven in een zelfrijdende auto te willen rijden en de mensen die dat niet willen, zijn duidelijke verschillen te zien. Degenen die niet in zelfrijdende auto's willen rijden, zeggen bijvoorbeeld dat ze zich minder veilig zouden voelen en zien het nut er minder van in.

