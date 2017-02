Mercedes in de lucht: dit vliegtuig is voor de jetset

Denk aan de luxe kwaliteit en technologie van een Mercedes, maar dan in de lucht.

Mercedes-Benz komt met een vliegtuig voor jetsetters. Afgezien van langwerpige opstelling en raampjes op de reguliere plekken, is er alles aan gedaan om het interieur van de Mercedes-Benz Style Aircraft niet op een vliegtuig te laten lijken. Waar je compartimenten van elkaar afgesloten met deuren of gordijnen verwacht, is de traditionele layout van de cabine vervangen door een lounge-stijl ruimte met organische lijnen in aardetinten. En natuurlijk de high-end materialen, vakmanschap in de uitvoering en de laatste technologie zoals je die van Mercedes mag verwachten.

“We hebben een interieurontwerp ontwikkeld dat de hele ruimte als een spiraal, een DNA helix, ziet. Individuele ruimtes vloeien in elkaar over zodat ze als een geheel voelen, niet de typische opstelling van stoelen en wanden,” zeggen Gorden Wagener, Head of Design bij Daimler AG en Wieland Timm, Vice President Corporate Sales VIP & Special Mission Aircraft van Lufthansa Technik waarmee het vliegtuig tot stand komt.

Het beste van wat momenteel mogelijk is op gebied van communicatie en techniek is geïntegreerd, zoals 'life cooking'. Uit de automotive wereld zie je de ‘black panels’ uit het dashboarddesign terug. Er is elektronisch bestuurde zonwering en een real time vluchtinformatie waar je meer van mag verwachten dan een landkaart met een speelgoedvliegtuig erop geprojecteerd. Een keuken met chef, lounge, entertainment zone, dinerruimte en een suite.

In september gepresenteerd in het echt

Komende september wordt de Mercedes-Benz Style Aircraft op de Monaco Yacht Show gepresenteerd. Zoals de naam van de beurs doet vermoeden, zal er ook een Mercedes-stijl boot gelanceerd worden. Ter land, ter zee en in de lucht, zoals we dat in Nederland zeggen.

De presentatie wordt gedaan met virtual reality waarmee bezoekers de cabine in het virtuele luchtruim kunnen bekijken. Er is een 3D-geprint voorbeeld van het VIP-vliegtuig te zien.