Met de Cooltoren krijgt Rotterdam weer een architectuur-icoon

In het Rotterdamse Baankwartier wordt een woontoren van 150 meter hoogte gebouwd.

De nog te bouwen Cooltoren is een ranke witte woontoren met balkons die als uitstekende schijven laagjes in de gevel vormen. De 150 meter hoge toren staat in het Baankwartier, een enigszins verscholen gebied aangrenzend aan de Rotterdamse binnenstad. De wijk is direct na de oorlog gebouwd, met goedkope bouwmaterialen maar een gunstige ligging tot gevolg, en is daarom benoemd tot één van de vijf wederopbouw-aandachtsgebieden. De Cooltoren telt 270 appartementen in een grootte van 60 tot 400 vierkante meter, met een parkeergarage.

De Cooltoren wordt niet de hoogste van de stad. De Maastoren (164 meter), New Orleans (met 158 meter de hoogste woontoren) en de Deltse Poort (beter bekend als Nationale Nederlanden, 151 meter) zijn hoger. Maar met een top van 150 meter maakt de Cooltoren zeker deel uit van de hoogste torens van Rotterdam, en in Amsterdam moet de grens van 135 meter nog gepasseerd worden.

De hoogtemeters zijn er ook niet om de hoogste te zijn, leggen de architecten van V8 uit. “De toren is veel meer dan een stapeling van appartementen tot de maximale bouwhoogte is bereikt. Hij relateert op verschillende hoogtes aan haar omgeving; naast uiteraard de voet en de top van de toren zijn de ‘Rotterdamse laag’ en de virtuele grens van 70 meter zijn sterk bepalend. Het op deze specifieke hoogtes verbijzonderen van het bouwvolume verbindt de Cooltoren onlosmakelijk met het stadsweefsel en de skyline van Rotterdam.”

Wat wordt z'n bijnaam?

En wat gaat in navolging van bijvoorbeeld de Zwaan de bijnaam van deze toren worden? Ik trap af met 'het CD-rek'.