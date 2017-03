Met deze geweren schiet Chinese politie drones uit de lucht

De politie in de Chinese stad Wuhan heeft 20 geweren die radiosignalen schieten naar drones waardoor ze gedwongen worden te landen.

Vorige week demonstreerde de politie in Wuhan de werking van de anti-dronegeweren door zes drones 'neer te schieten'. De anti-dronegeweren zullen worden ingezet om de beveiliging van de Wuhan Marathon te verhogen. Er hangt een stevig prijskaartje aan de wapens, die per stuk zo'n 33.000 euro kosten. De anti-dronegeweren hebben een bereik van 1 kilometer.

De politie van Wuhan zegt dat drones in China steeds vaker een veiligheidsrisico vormen. Eerder dit jaar werd een dronepiloot opgepakt omdat hij met een drone gevaarlijk dicht bij civiele vliegtuigen vloog. In Hong Kong werd drie dronepiloten gearresteerd die illegaal boven een Formula E-evenement vlogen.

Roofvogels

Ook in Nederland experimenteert de politie met methodes om drones aan te pakken. Zo gaat de Nederlandse politie roofvogels inzetten tegen drones. Alleen lenen roofvogels zich niet goed om ingezet te worden om in de buurt van Schiphol. De vogels zouden mogelijk in de motoren van vliegtuigen terecht kunnen komen, met alle gevaren van dien. Voor dat soort situaties zijn andere methodes nodig, zoals anti-dronegeweren, of het 'schietnet' van DelftDynamics.

Lees ook: Luchtvaartpolitie klaagt over extra werk door drones